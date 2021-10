Spagna-Francia, furia contro l’arbitro: “Non ha senso”

Al termine della sfida di Nations League tra Spagna e Francia, Sergi Busquets non ci sta e punta il dito contro l’arbitro Taylor

Un’altra vittoria in rimonta dopo quella sul Belgio garantisce alla Francia la vittoria della Nations League. Spagna battuta per 1-2 nella finale di San Siro, ma tra gli sconfitti c’è chi non ci sta. A parlare è il capitano iberico Sergi Busquets, premiato tra l’altro come miglior giocatore della competizione, che punta il dito, al termine del match, contro il direttore di gara, l’inglese Taylor.

Nel mirino, in particolare, c’è la rete del definitivo 1-2 siglata da Mbappe. L’attaccante francese parte in posizione di fuorigioco, ma l’arbitro non fischia e convalida per via del tocco di Eric Garcia sul passaggio di Theo Hernandez. “Per noi era fuorigioco, ma non c’è altra scelta se non quella di congratularsi e andare avanti. Dobbiamo continuare su questa strada – ha dichiarato – Eravamo bene in linea e Mbappe era in fuorigioco. L’arbitro però ci ha detto che Eric Garcia voleva giocare il pallone e lo ha toccato. Ha fatto una giocata, ma non ha senso. Ha provato ad intervenire per allontanare il pallone, ma l’arbitro non ha voluto sentire ragioni”.