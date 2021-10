‘Maradona: Sogno Benedetto’ | Ecco il trailer ufficiale: tutti i dettagli

Diego Armando Maradona e la nuova serie che riguarda le straordinarie gesta del meraviglioso numero dieci. Il trailer ufficiale di ‘Maradona: Sogno Benedetto’ e i dettagli

Diego Armando Maradona è il mito, la leggenda, l’anima che dal calcio sconfina e va semplicemente oltre, è altro, oltre tutto. Si innalza. È il simbolo di storie meravigliose che fanno l’occhiolino alla cinematografia e per forza di cose se ne impossessano, come ad abbracciarsi e poi fondersi in un connubio fin troppo naturale per non appagare. Sarà per questo che l’attesa monta e diventa spasmodica per ‘Maradona: Sogno Benedetto’, la serie biopic targata Amazon Prime Video che segue i passi, le sfide, i successi del Pibe de Oro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

È stata girata ripercorrendo un po’ tutte le tappe della straordinaria carriera del dieci: dall’Argentina all’Italia, dalla Spagna al Messico e anche in Uruguay. È composta da dieci episodi, per la gioia degli spettatori, della durata di un’ora. La serie biografica prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, ci accompagna nell’intera vita di Maradona, dalle origini umili fino agli indimenticabili trionfi. E oggi vede di per sé dei passaggi fondamentali, che fanno già venire la pelle d’oca agli appassionati.

‘Maradona: Sogno Benedetto’: ecco trailer e tutti i dettagli

La serie debutterà il 29 ottobre su Amazon Prime Video con gli episodi dall’1 al 5; secondo appuntamento con il 6 e il 7 e così a ruota, uno per settimana, fino al 26 novembre con l’ultimo episodio, il decimo. Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt interpretano Maradona nelle varie fasi della sua vita, tentando di ammaliare ed emozionare gli spettatori. Oggi Amazon Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e il poster della serie. Vi proponiamo il video di seguito, pubblicato dal canale YouTube Amazon Prime Video Italia.