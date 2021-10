Gli esperti avvisano sull’influenza: “Quest’anno sarà più grave”

Mesi e mesi di Covid-19 non saranno l’unico pensiero per milioni di italiani. Da tenere d’occhio anche l’influenza: l’avviso degli esperti

Con ancora lo spettro del Covid davanti, gli italiani hanno poco da dormire tranquilli. Per lo meno dal punto di vista sanitario. A lanciare l’allarme sono gli epidemiologi, in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica ‘Nature’. Con la ripresa dei movimenti, dicono, l’influenza tornerà a colpire, e in maniera molto più aggressiva. Il motivo è presto detto: la generazione che ha saltato l’epidemia influenzale dello scorso anno non hanno sufficienti anticorpi per affrontare al meglio il virus della nuova stagione, ha spiegato Silvestro Scotti, segretario della Federazione medici di famiglia.

“È importante accelerare con i vaccini o rischiamo di avere condizioni più gravi”, ha spiegato il medico, come riporta ‘Il Messaggero’. I sistemi di protezione utilizzati per evitare il contagio sono stati utili perché hanno cancellato le infezioni batteriche. “L’anno scorso, gli interventi per limitare la diffusione del Covid hanno tenuto molto a bada l’influenza. Adesso, invece, potrebbe diffondersi molto più facilmente. Il vaccino è l’unica arma per difendersi”, ha ribadito il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano.