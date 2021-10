Dybala accelera per il recupero. E spunta la data della firma con la Juve

Paulo Dybala suda alla Continassa per recuperare dall’infortunio: intanto c’è la data per il rinnovo di contratto con la Juventus

Paulo Dybala sempre più vicino al rinnovo con la Juventus, come già rivelatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it. La data clou per la firma del numero dieci potrebbe essere fine ottobre stando a quanto riporta oggi ‘La Gazzetta dello Sport’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Si avvia quindi verso la conclusione la lunga telenovela sul fantasista argentino ex Palermo, pronto a firmare un ricco contratto fino al 2026 a 10 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Attualmente Dybala è in scadenza il prossimo giugno con la ‘Vecchia Signora’ e percepisce uno stipendio da circa 7 milioni all’anno.

Rinnovo e recupero: Dybala si (ri)prende la Juventus

L’attaccante classe ’93 della Juventus, intanto, lavora alla Continassa per rimettersi quanto prima a disposizione di Allegri dopo l’infortunio muscolare rimediato nelle scorse settimane. C’è ottimismo per un recupero della ‘Joya’ in vista del big match dell’Allianz Stadium di domenica prossima contro la Roma.