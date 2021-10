Critiche su Juve e Donnarumma: “Pensano di comprarlo con gli applausi”

L’Allianz Stadium ha riservato grandi applausi per Donnarumma, ma intanto piovono critiche sulla Juventus: “Illusi”

Il cammino finale dell’Italia in Nations League è stato caratterizzato dalla figura di Gianluigi Donnarumma: fischiato a ‘San Siro’ e applaudito all’Allianz Stadium’. Intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo’, Franco Ordine ha criticato i tifosi bianconeri: “Pensano che applaudendolo Donnarumma decida di giocare nella Juventus“. Sempre riguardo ai fischi al portiere e in risposta alle parole di Raiola, il giornalista ha dichiarato: “Ancora una volta ha detto una sciocchezza, se si pensa che il presidente del Milan Paolo Scaroni ha chiesto in varie occasioni di non fischiare Gigio”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Franco Ordine su mercato e Serie A: “Campionato falsato dalla Coppa d’Africa”

Il noto giornalista non ha risparmiato critiche nemmeno per le prestazioni di Donnarumma: “Le partite con Belgio e Spagna hanno dimostrato una fragilità emotiva di Gigio, non ancora all’altezza dei più grandi portieri europei”. Riguardo al mercato dei parametri zero, che ormai mettono i club in una posizione sempre più difficile, Franco Ordine ha dichiarato: “I massimi organismi calcistici dovrebbero intervenire al più presto, per evitare così che le società falliscano a causa dei mancati introiti dovuti a questa problematica”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Tra i tanti temi toccati nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, Franco Ordine ha parlato anche della Coppa d’Africa che porterà via diversi protagonisti della Serie A. “Milan e Napoli sono le più penalizzate, sicuramente il campionato sarà falsato”. I rossoneri perderanno Kessie e Bennacer, mentre i partenopei addirittura quattro giocatori: Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen. Lo scudetto, però, passerà anche da quel fatidico mese.