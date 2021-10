Calciomercato Juventus, rinforzo top per Allegri: contatto per gennaio

Calciomercato Juventus, varie piste seguite per rinforzare la squadra di Allegri a gennaio: contatto per un vecchio pallino bianconero

La Juventus sarà una delle società certamente più attive sul mercato di gennaio. I bianconeri, in estate, hanno lasciato la loro rosa con qualche lacuna, anche a causa della tardiva partenza di Cristiano Ronaldo. Non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti per Allegri, che avrà bisogno di rinforzi per puntare al massimo in campionato e in Europa. La società inizia le grandi manovre, per regalare al tecnico livornese giocatori di livello.

Juventus avanti tutta su Van De Beek: contatto

Secondo ‘La Stampa’, prende piede la candidatura di Van De Beek per il centrocampo. L’olandese è uno degli scontenti in casa Manchester United e cercherà spazio altrove, se, come sembra, Solskjaer continuerà a non offrirgliene. Ecco dunque che il ds della Juve Cherubini avrebbe preso contatti con l’agente del centrocampista. Di fronte alla giusta offerta economica e con la promessa di ritrovare il campo con continuità, la trattativa potrebbe decollare.