Nuova aggressione a un arbitro. E’ successo stavolta in Liguria, al termine della sfida di prima categoria finita col punteggio di 3-3 tra i padroni di casa del Quiliano Valleggia e la Campese. Come riporta l’Ansa alla fine dell’incontro alcuni tesserati del Quiliano hanno preso a pugni il direttore di gara, il diciottenne Mehmet Akif Kartal della sezione di Imperia mandandolo in ospedale. Allo stadio ‘Picasso’ si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.

“Quanto accaduto è una vergogna per tutti e per il movimento calcistico ligure, che per fortuna non è questo – le parole di Giulio Ivaldi, presidente del Comitato ligure della Federcalcio – Mi rivolgo a tutti con un accorato appello: fermiamo questa violenza”.

Il presidente del Quiliano, Giorgio Landucci, ridimensiona invece l’accaduto: “Non è successo nulla di grave. Ho visto l’arbitro dopo la partita nello spogliatoio e non mi sembrava sconvolto. Lui denuncia di aver subito violenza, vedremo di risolverla come meglio possiamo. Se è successo qualcosa di sgradevole, lo condanna con fermezza”. La furia di alcuni tesserati del Quiliano sarebbe scoppiata a causa dei 6′ di recupero concessi dall’arbitro, che hanno permesso alla Campese di trovare la rete del pareggio.