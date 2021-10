Italia-Belgio 2-1: azzurri terzi in Nations League

Terzo posto in Nations League per l’Italia di Roberto Mancini che ha vinto il confronto diretto nella finalina contro il Belgio. Decisive le reti di Barella e Berardi

Archiviata la delusione per il ko interno contro la Spagna nelle semifinali di Nations League, l’Italia di Roberto Mancini si è presentata oggi con ben altra forma e sostanza nel confronto col Belgio valido per il terzo posto. Partita dai ritmi e dalle occasioni in crescendo dopo un inizio di studio con la traversa di Saelemakers a rompere gli indugi nel primo tempo. Sul finale di frazione è Chiesa a sfiorare la rete prima del gol che sblocca la contesa di Barella con uno splendido destro al volo al rientro dopo l’intervallo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A chiudere i conti blindando il terzo posto, ci ha pensato Domenico Berardi su rigore rendendo vane le occasioni create dal Belgio e finite su traversa e palo rispettivamente con Batshuayi e Carrasco, che hanno preceduto il gol del giovane De Ketelaere arrivato nel finale.

Italia Belgio 2-1: il tabellino

Marcatori: 47′ Barella, 64′ Berardi, 86′ De Ketelaere

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Pellegrini (70′ Jorginho), Locatelli, Barella (70′ Cristante); Chiesa (90′ Bernardeschi), Raspadori (65′ Kean), Berardi (90′ Insigne). Ct: Mancini. A disp: Sirigu, Meret, Chiellini, Verratti, Dimarco.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne; Witsel, Tielemans (59′ De Bruyne); Carrasco, Vanaken, Saelemaekers (59′ De Ketelaere); Batshuayi. Ct: Martinez. A disp: Mignolet, Casteel, Boyata, Lukebakio, Theate, Dendoncker, Trossard.

Arbitro: Jovanovic (Serbia).

Ammoniti: 13′ Vertonghen (B), 30′ Di Lorenzo (I), 55′ Witsel (B), 63′ Castagne (B), 82′ Emerson Palmieri (I)