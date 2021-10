Le probabili formazioni di Italia-Belgio: Mancini al bivio in attacco

Italia-Belgio è sempre più vicina e Mancini è costretto a scelte importanti in vista della sfida. Ecco le probabili formazioni

Italia-Belgio sarà l’ultimo atto per gli Azzurri in Nations League. Dopo 37 risultati utili consecutivi, è arrivata una sconfitta di misura contro la Spagna a interrompere la striscia. Dopo il trionfo a Euro 2020, uno stop che non ci voleva, ma che potrà vedere nella giornata di oggi un riscatto immediato per l’Italia, contro il Belgio. I Diavoli Rossi, senza Romelu Lukaku al centro dell’attacco, cercano la vendetta proprio dopo l’eliminazione per mano azzurra negli ultimi Europei. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Roberto Mancini opererà per forza di cose diversi cambi e soprattutto in attacco le rotazioni non mancheranno. Il tecnico farà riposare diversi big praticamente in tutti i reparti: analizziamo la situazione attraverso le probabili formazioni.

Italia-Belgio, le probabili formazioni: Mancini punta su Raspadori e Chiesa

Diversi cambi, dunque, nello scacchiere di Mancini e un focus particolare va riservato all’attacco, ma ci arriveremo tra poco. Piccola rivoluzione al centro della difesa, dove si vedranno Acerbi e Chiellini, con Bastoni fuori. A centrocampo dovrebbe essere dato spazio a Locatelli e Pellegrini, al posto di Verratti e Barella. Ed ecco che arriviamo al reparto offensivo, che di Sassuolo ha tanto. Berardi sembra certo di una maglia e anche Raspadori ha buonissime possibilità. Ballottaggio tra Chiesa e Insigne per il ruolo di esterno sinistro, con il primo in vantaggio. Il Belgio non avrà, invece, a disposizione Romelu Lukaku: al posto dell’ex Inter, il trio De Ketelaere, Trossard, Batshuayi tenterà di non far rimpiangere il calciatore del Chelsea. Di seguito le probabili.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa.

Belgio (3-4-2-1): Casteels; Boyata, Denayer, Theate; Saelemaekers, Vanaken, Dendoncker, Carrasco; De Ketelaere, Trossard, Batshuayi.