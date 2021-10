Formula 1, GP Turchia | Trionfa Bottas: quarto posto per Leclerc

Trionfa ancora Bottas nel GP in Turchia: secondo posto per Verstappen, quarto posto per Leclerc con Hamilton 5°

A conquistare il GP di Turchia è stato Valteri Bottas, ma è Verstappen a tornare leader del mondiale: con il secondo posto e, soprattutto, con il quinto posto di Hamilton è l'olandese a guidare la classifica piloti. Quarto posto per Leclerc e Carlos Sainz si è reso protagonista di una grande rimonta: partendo dalla penultima posizione lo spagnolo è arrivato ottavo, buone sensazioni per la Ferrari. In Tuchia, completa il podio Perez.

Il prossimo appuntamento con la Formula uno è tra due settimane negli Stati Uniti, per il GP di Austin in Texas. Oggi è Bottas a festeggiare la vittoria del Gran Premio.