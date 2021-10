DIRETTA Nations League, Italia-Belgio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra l’Italia di Mancini e il Belgio di Martinez in tempo reale

L’Italia ospita il Belgio a Torino nella finale per il terzo posto della seconda edizione di Nations League. Reduci dal ko contro la Spagna in inferiorità numerica, gli Azzurri di Mancini puntano al terzo gradino del podio per rendere un po’ meno amara la partecipazione a questa competizione. Stesso discorso per i ‘Diavoli Rossi’ di Martinez, che hanno subito una clamorosa rimonta in semifinale con la Francia. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Italia-Belgio

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Barella; Berardi, Raspadori, Chiesa. CT Mancini

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Saelemaekers; Vanaken, Batshuayi, Carrasco. CT Martinez