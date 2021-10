La Juventus vuole tornare competitiva anche in Europa, ma ha bisogno di rinforzi di altissimo livello: le suggestioni sono Pogba e Donnarumma

La Juventus punta a ritrovare certezze in questo campionato per provare a contendere nuovamente lo scudetto e ovviamente tornare a essere competitiva in Europa. Per questo servono necessariamente colpi all’altezza e le suggestioni sono sostanzialmente due: il ritorno di Paul Pogba e l’arrivo di Gianluigi Donnarumma. A ‘calciomercatonews.com’ i dettagli sulla fattibilità delle due operazioni.