Pjanic, niente Juventus | Il bosniaco spiega il sì al Besiktas

Miralem Pjanic torna a parlare del suo addio al Barcellona. Il centrocampista ha scelto la Turchia per giocare e tornare a divertirsi

Miralem Pjanic in estate sarebbe potuto tornare alla Juventus. Il desiderio del bosniaco era quello di vestire ancora la maglia dei bianconeri ma senza la partenza di uno tra Ramsey e McKennie è stato impossibile portare a termine l’operazione.

Alla fine Pjanic ha deciso di trasferirsi in Turchia, per giocare con la maglia del Besiktas. In un’intervista a ‘Canal Football Club’, il giocatore ha spietato i motivi della sua scelta: “Il Besiktas mi voleva assolutamente – afferma il giocatore -. Ci ho pensato un po’, un’ora più o meno, perché sapevo che qualunque cosa fosse successa in allenamento o in squadra, con Koeman non sarebbe cambiato nulla. Sapevo che non avrei più giocato, perché per lui era così e senza alcun motivo, ne alcuna spiegazione. Un concetto per me molto chiaro, dovevo partire per giocare e divertirmi e mostrare alla gente di cosa ero capace e che semplicemente non avevo colpa”.