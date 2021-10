Calciomercato Juventus, suggestione Oyarzabal: c’è il tesoretto

Mikel Oyarzabal, attaccante esterno del Real Sociedad e della Spagna di Luis Enrique, potrebbe finire nel mirino della Juventus di Max Allegri: le ultime di calciomercato

Mikel Oyarzabal, attaccante esterno della Spagna di Luis Enrique, è senza dubbio uno dei migliori giocatori per rendimento della fase finale di Nations League andata in scena in Italia fra Milano e Torino. Lo spagnolo, in forza alla Real Sociedad, potrebbe diventare un nome interessante anche in sede di calciomercato per le squadre italiane, una su tutte la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri infatti, che sulla fascia destra possono contare su Federico Chiesa, potrebbero puntare su Oyarzabal per avere anche una garanzia sull’ala sinistra. La valutazione del giocatore spagnolo, in scadenza nel 2024, si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Cifra che, in casa Juventus, potrebbe essere raggiunta attraverso le cessioni di Dejan Kulusevski e Weston McKennie, non particolarmente centrali nel progetto tecnico della Vecchia Signora.