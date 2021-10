L’annuncio di Neymar: “In Qatar potrebbe essere il mio ultimo mondiale”

Il Brasile tiene il fiato sospeso per le dichiarazioni di Neymar: “Quello in Qatar nel 2022 potrebbe essere il mio ultimo mondiale”

Da giovane e brillante promessa del Santos a star del calcio mondiale: la parola di Neymar è di quelle che sognano tutti i bambini che prendono a calci una palla in Brasile e nel mondo. Nonostante questo, la stella verdeoro soffre la sua nuova dimensione e ai microfoni di ‘Dazn’ ha fatto una clamorosa rivelazione: “Guardo al Qatar come la mia ultima Coppa del Mondo”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il brasiliano del PSG, infatti, ha confessato: “Non so se ho la forza mentale di affrontare ancora il calcio. Quindi farò di tutto per presentarmi bene, vincere con il mio paese e realizzare il sogno più grande da quando ero piccolo. Spero di riuscirci”. il prossimo, quindi, potrebbe essere l’ultimo mondiale di O’Ney: un motivo in più per non perdersi nulla di quella competizione.