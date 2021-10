Qualificazioni Mondiali, girone Italia: la Lituania batte la Bulgaria

Le ultime news Italia registrano la vittoria della Lituania sulla Bulgaria nel gruppo di qualificazioni ai Mondiali 2022

La Lituania vince a sorpresa 3-1 in casa contro la Bulgaria nel match valido per il gruppo C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, lo stesso girone dell’Italia. Dopo un rigore sbagliato dagli ospiti con Iliev, i baltici sono passati in vantaggio nel primo tempo con Lasickas. Nella ripresa il pareggio di Despodov prima della doppietta in tre minuti di Cernych che ha regalato i primi tre punti alla sua Nazionale. Ecco la nuova classifica: Italia punti 14, Svizzera 8, Irlanda del Nord 5, Bulgaria 5, Lituania 3. Elvetici e britannici si affrontano stasera ed hanno due partite in meno.