Qual. Mondiali, autorete di Skriniar: quanti ‘italiani’ in gol

Questa sera sono andati in scena i match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali: autogol Skriniar, quanti ‘italiani’ a segno

Le Nazionali proseguono il cammino verso Qatar 2022. Questa sera sono andati in scena i match validi per le qualificazioni. Ok l’Olanda, che ha strappato un successo di misura con il punteggio di 0-1 contro l’Estonia. Vittoria anche per Germania e Croazia. I tedeschi hanno faticato contro la Romania, mentre Modric e compagni sono andati in discesa battendo il Cipro 0-3. La Russia se l’è cavata con la Slovacchia 1-0: il gol vittoria è merito dell’autorete di Skriniar, che accidentalmente devia in porta un tiro dei padroni di casa. Sono andati a segno anche diversi giocatori della nostra Serie A, quali Perisic, Marusic, Ramsey e Ilicic. Per quest’ultimo doppietta con la Slovenia. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

GRUPPO E

ESTONIA-BIELORUSSIA 2-0: 57′ Sorga (E), 90+3′ Zenjov (E)

REPUBBLICA CECA-GALLES 2-2: 36′ Ramsey (G), 38′ Pesek (RC), 49′ aut. Ward (G), 69′ James (G)

CLASSIFICA: Belgio 16 punti, Repubblica Ceca e Galles 8, Estonia 4, Bielorussia 3

PROSSIMO TURNO (lunedì 11 ottobre): Bielorussia-Repubblica Ceca, Estonia-Galles

GRUPPO G

GIBILTERRA-MONTENEGRO 0-3: 7′ Marusic (M), 44′ rig. e 68′ Beqiraj (M)

LETTONIA-OLANDA 0-1: 19′ Klaassen (O)

TURCHIA-NORVEGIA: 6′ Akturkoglu (T), 41′ Thorstvedt (N)

CLASSIFICA: Olanda 16 punti, Norvegia 14, Turchia 12, Montenegro 11, Lettonia 5, Gibilterra 0

PROSSIMO TURNO (lunedì 11 ottobre): Lettonia-Turchia, Norvegia-Montenegro, Olanda-Gibilterra

GRUPPO H

CIPRO-CROAZIA 0-3: 45+2′ Perisic (CRO), 80′ Gvardiol (CRO), 90+2′ Livaja (CRO)

RUSSIA-SLOVACCHIA 1-0: 24′ aut. Skriniar (S)

MALTA-SLOVENIA 0-4: 27′ e 60′ Ilicic (S), 49′ Sporar (S), 67′ Sesko (S)

CLASSIFICA: Croazia e Russia 16 punti, Slovenia 10, Slovacchia 9, Malta e Cipro 4

PROSSIMO TURNO (lunedì 11 ottobre): Cipro-Malta, Croazia-Slovacchia, Slovenia-Russia

GRUPPO J

GERMANIA-ROMANIA 2-1: 9′ Hagi (R), 52′ Gnabry (G), 81′ Muller (G)

ISLANDA-ARMENIA 1-1: 35′ Hovhannisyan (A), 77′ Johanneson (I)

LIECHTENSTEIN-MACEDONIA DEL NORD 0-4: 39′ Velkovski (M), 66′ Alioski (M), 74′ Nikolov (M), Churlinov (M)

CLASSIFICA: Germania 18 punti, Macedonia del Nord e Armenia 12, Romania 10, Islanda 5, Liechtenstein 1

PROSSIMO TURNO (lunedì 11 ottobre): Islanda-Liechtenstein, Macedonia del Nord-Germania, Romania-Armenia