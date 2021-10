Fuori causa in Nazionale, torna subito alla Juventus

Protagonista quest’oggi, è costretto a saltare il prossimo impegno con la propria Nazionale: torna in anticipo alla Juventus

Fuori causa per il prossimo impegno della propria Nazionale. Dejan Kulusevski non potrà scendere in campo martedì nella sfida tra la Svezia e la Grecia. Dopo aver preso parte al 3-0 con cui la rappresentativa nordica ha battuto il Kosovo, l’esterno della Juventus non potrà partecipare alla partita in programma la prossima settimana. Il motivo è nell’ammonizione ricevuta al minuto 52′ del match di questa sera. Il giallo farà scattare la squalifica per il bianconero che potrà tornare quindi in anticipo a Torino e rimettersi subito a disposizione di Allegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Juventus alla ripresa del campionato è attesa dal difficile match contro la Roma di Mourinho, una sfida cruciale per i bianconeri che, dopo la partenza slow, hanno ottenuto tre vittorie consecutive in campionato, risalendo la classifica.