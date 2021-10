Nuovi problemi su Dazn | Tifosi furiosi per Juventus-Alessandria

Piccolo intoppo a margine di Juventus-Alessandria, amichevole trasmessa da Dazn. Al posto della partita infatti per i primi minuti gli utenti si sono ritrovati una puntata di Forum

La Juventus di Massimiliano Allegri, priva naturalmente dei nazionali, è scesa in campo questa mattina per un'amichevole con l'Alessandria in onda su Dazn. Non sono mancati però problemi per la nota piattaforma di streaming dove per un errore è andata in onda proprio al posto della partita, una puntata di Forum, programma che era trasmesso in quel momento su Canale 5. Situazione che ha scatenato naturalmente ironie e furia dei tifosi sui social.

Il collegamento effettivo poi con Juventus-Alessandria è stato ripristinato solamente intorno al 14′ della sfida vinta poi nel recupero dalla truppa bianconera. Il problema in questione è però da ricercare in un errore di EI Towers.