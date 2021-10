Amichevole alla Continassa contro l’Alessandria per la Juventus di Allegri. Tornano in campo dal primo minuto Arthur e Kaio Jorge

La Juventus chiude in vantaggio il primo tempo dell’amichevole alla Continassa contro l’Alessandria, formazione di Serie B. Tante le assenze per Allegri visti i giocatori impegnati con le varie nazionali, con il tecnico bianconero che si affida a diversi giovani nell’undici titolare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Uno di questi, Tommaso Maressa (classe 2004), grazie ad un gran destro sotto l’incrocio trova la gioia personale permettendo alla Juve di chiudere avanti per 1-0 la prima frazione. Assist dell’altro baby Soule, con l’argentino ancora una volta in evidenza. C’era tanta curiosità per vedere all’opera dal primo minuto i due brasiliani Arthur e Kaio Jorge: regia senza grossi lampi finora per l’ex Barcellona, mentre l’attaccante numero 21 si è visto poco a parte un guizzo ad inizio gara.

Nel campo adiacente alla partita, lavoro individuale invece per Alvaro Morata. Lo spagnolo prosegue nella tabella di recupero dall’infortunio muscolare alla coscia e ha svolto una seduta personalizzata. L’ex Atletico Madrid, sicuramente out contro la Roma, spera di tornare disposizione di Allegri per la sfida di Champions League con lo Zenit (difficile) o per il successivo big match di campionato a San Siro contro l’Inter.