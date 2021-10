“E’ già un onore”, Jorginho non pensa al Pallone d’Oro. Testa a domani

Le dichiarazioni di Jorginho in vista del match di Nations League, Italia-Belgio, di domani. Ecco le sue dichiarazioni

Roberto Mancini non ha dubbi. Il Pallone d’Oro lo merita Jorginho. Il centrocampista dell’Italia – intervenuto ai microfoni di Rai Sport – ha parlato alla vigilia del match di Nations League contro il Belgio: “E’ bello sentire le parole di Mancini ma vedremo cosa succederà – ammette il centrocampista del Chelsea – Io sono tranquillo, essere nella lista è già un onore. Sono davvero felice per questo. Vedremo cosa accadrà, quello che doveva succedere è già successo”.

Sfida al Belgio – “E’ un’opportunità di crescita contro una grande Nazionale – prosegue -. Dobbiamo aver fame cercando di vincere ogni partita, amichevole o finale che sia”.

Sconfitta contro la Spagna – “Fa male, a me piace vincere ma fa parte del calcio. La Spagna ha giocato bene, sono una buona squadra. In queste partite gli episodi cambiano tutto e non sto parlando solo dell’espulsione di Bonucci. Riscatto? E’ quello che vogliamo, si preparano le partite per vincere e domani non sarà diverso”.