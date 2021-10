Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo | Clamoroso addio gratis

In casa Juventus slitta il rinnovo di Adrien Rabiot, possibile l’addio gratis a fine contratto

In scadenza a giugno 2023 con la Juventus, Adrien Rabiot non ha ancora certezze sul suo destino. L’esperienza in bianconero ha finora vissuto momenti altalenanti nonostante le sue ottime potenzialità, confermate di recente dallo stesso Max Allegri. Di un eventuale rinnovo, riporta ‘Tuttosport’, si dovrebbe iniziare a parlare in Primavera, ma i tempi potrebbero anche allungarsi e non di poco. Alla base ci sono svariate motivazioni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus a caccia di fondi per gennaio, scelto il giocatore da ‘sacrificare’

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Slitta il rinnovo di Rabiot con la Juventus, possibile addio gratis!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, doppio colpo: “Così arrivano Pogba e Icardi”

Il primo fattore è di carattere economico: i 7 milioni che Rabiot guadagna adesso, infatti, sono molto vicini al tetto che la Juventus intende porre agli ingaggi dei suoi giocatori. I bianconeri, inoltre, avendolo ingaggiato da svincolato nel 2019, negli anni non hanno dovuto ammortare nessun costo per il cartellino e non sarebbe dunque un dramma, dal punto di vista economico, perderlo con le stesse modalità. Agnelli, dunque, vaglia con calma la migliore strategia.