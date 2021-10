Spinazzola dopo l’infortunio: “Mi ha fatto crescere, ora si fa sul serio”

Leonardo Spinazzola a cuore aperto, le anticipazioni dell’intervista del giocatore della Roma dopo l’infortunio.

Ha vissuto un Europeo da protagonista, interrotto sul più bello, con la rottura del tendine d’Achille al termine di Belgio-Italia. Leonardo Spinazzola è stato comunque un simbolo della Nazionale campione di Euro 2020 e domani sarà ospite a ‘Verissimo’ insieme a sua moglie e ai due figli. Ecco un’anticipazione delle sue parole.

“Quando ho preso la medaglia per primo ero emozionatissimo – ha spiegato – È stato un gesto bellissimo di Chiellini e Bonucci e di tutta la squadra, che ringrazio ancora. In quei giorni ho vissuto un’altalena di emozioni pazzesche. Un infortunio come questo fa parte del gioco, io vado avanti e mi godo quello che ho. Sono cresciuto molto, ora mi sento un leone. Sarà il mese più importante, questo, per fare un lavoro di qualità e meno di quantità. Sto riprendendo a camminare bene, le stampelle le ho lasciate da quattro settimane”.