Pallone d’Oro, da Chiesa a Di Maria: gli esclusi eccellenti

Scelti i 30 giocatori che si contenderanno il Pallone d’Oro 2021, ecco però chi non ci sarà: su tutti Chiesa e Di Maria

Per ogni premio o competizione è chiaro come debbano sempre esserci degli esclusi, talvolta eccellenti. E lo stesso si può dire per i candidati al Pallone d’Oro 2021. Nominati i 30 giocatori che si contenderanno il premio organizzato da ‘France Football’, non mancano certo esclusioni eccellenti. E il primo è proprio un giocatore di ‘casa nostra’, Federico Chiesa. Decisivo in più occasioni e nominato nel migliore 11 dell’Europeo, il calciatore della Juventus non è stato incluso tra i 30 candidati. Una decisione che sorprende e non poco, ma Chiesa non è l’unico della miglior 11 di Euro 2020 a non rientrare tra i 30 candidati.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oltre a lui sono assenti anche i due difensori inglesi Maguire e Walker. Ma se per il giocatore del Manchester United potrebbe esserci la giustifica di una stagione non esaltante con i ‘Red Devils’, per il terzino del Manchester City, finalista in Champions League, l’assenza appare piuttosto inspiegabile. Oltre a Walker mancano anche altri protagonisti della finale di Oporto. In primis Mendy, scelto come miglior portiere della Champions League e non considerato. E poi Rudiger e Thiago Silva, con il tedesco nominato al terzo posto tra i migliori difensori della competizione. E infine una menzione per Angel Di Maria, che non ha certamente disputato la sua miglior stagione con il Psg, ma è stato l’uomo decisivo che ha portato all’Argentina la 15esima Copa America della sua storia.