Juve-Roma è già iniziata: gomitata choc e niente VAR in Nazionale

Nella notte si è giocato un antipasto decisamente caldo di Juventus-Roma: episodio netto e bufera

Il calcio non dorme mai. Stanotte è infatti andato in scena un match molto importante in Sudamerica tra Uruguay e Colombia, valido per le qualificazioni ai Mondiali. Fondamentale, se si considera che entrambe sono in lotta per l’accesso diretto a Qatar 2022 e attualmente occupano proprio il quarto e quinto posto (che varrebbe lo spareggio intercontinentale), gli ultimi utili. E nonostante lo 0-0 finale, di scintille ed emozioni ce ne sono state. Si è giocato inoltre un antipasto decisamente succulento di Juventus–Roma, uno dei due big match della prossima giornata di Serie A oltre a Lazio-Inter.

In campo sono andati Rodrigo Bentancur, Matias Vina e Juan Cuadrado che saranno tutti impegnati all’Allianz Stadium. In particolare, un episodio al minuto 62 ha fatto parecchio discutere. Protagonisti i due esterni, che si sono affrontati sulla stessa fascia: in uno scontro di gioco Cuadrado ha commesso un brutto fallo su Vina, una gomitata sul volto al terzino della Roma. Il giocatore della Juventus ha allargato in maniera evidente al braccio verso l’avversario che arrivava in corsa da dietro, colpendolo all’altezza della bocca e del mento.

L’arbitro ha deciso di estrarre il cartellino giallo, per le proteste della Celeste che chiedeva il rosso: l’espulsione sarebbe stata probabilmente inevitabile con l’intervento del Var, che però non è entrato in azione. Così Cuadrado è stato solo ammonito: in ogni caso era diffidato e salterà il match potenzialmente decisivo con il Brasile di domenica sera e tornerà giovedì con l’Ecuador. Quindi l’esterno non tornerà a Torino anticipatamente. E domenica prossima si troverà di nuovo di fronte a Vina in Juventus-Roma. Un big match decisamente già bollente.