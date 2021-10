Juventus ‘riabbraccia ‘Pjanic: il bosniaco alla Continassa

Miralem Pjanic alla Continassa. Il centrocampista bosniaco, rimasto legato al mondo Juventus, ha fatto una visita ad Allegri, sfruttando la pausa per le Nazionali

Miralem Pjanic torna a Torino. Il centrocampista bosniaco, che due estati fa ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Barcellona, è rimasto particolarmente legato al club bianconero. Oggi – come riporta gazzetta.it – l’ex Roma si è presentato in tarda mattinata alla Continassa, per salutare Massimiliano Allegri e alcuni suoi ex compagni.

Pjanic ha così sfruttato la pausa per le Nazionali per fare un salto a ‘casa’. Una visita di cortesia. Non sembrano, infatti, esserci questioni di mercato. L’attuale giocatore del Besiktas è stato vicino a trasferirsi alla Juventus in estate ma senza la partenza la partenza di qualcuno – Ramsey o McKennie – l’affare non si è potuto concretizzare.