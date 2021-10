L’Italia si candida per Euro 2028, l’annuncio di Gravina

L’Italia punta a ospitare la fase finale di Euro 2028, sulla candidatura nostrana arriva l’annuncio del presidente FIGC.

Passo importante in vista per l‘Italia dopo la vittoria a Euro 2020. Il nostro paese si candiderà come sede ospitante della fase finale di Euro 2028. La conferma è arrivata dal presidente FIGC Gabriele Gravina, ospite al Festival dello Sport di Trento.

Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti: “Il bando è uscito da qualche giorno, è fuori discussione che noi ci saremo. Una grande manifestazione manca in Italia da troppo tempo, ce n’è bisogno, anche per coronare questo grande percorso. Spero che il Governo condivida e dia una mano per l’ammodernamento degli stadi e la costruzione di nuovi”.