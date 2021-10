Juventus a caccia di fondi per gennaio, scelto il giocatore da ‘sacrificare’

Juventus intenzionata a intervenire sul calciomercato invernale, ma servono soldi: scelta la cessione eccellente per trovare risorse.

Sul mercato di gennaio, la Juventus cercherà di intervenire, qualora si creassero le condizioni necessarie per farlo. Bianconeri che dovranno rinforzare la squadra a disposizione di Allegri per tentare una risalita in classifica che al momento, visto il ritmo di quelle davanti, appare ancora difficile. Ma per la società, occorrerà trovare le risorse per potersi muovere. Possibile dunque una cessione eccellente per finanziare i colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, bye bye McKennie: il verdetto social

Nel suo consueto sondaggio su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe il ‘sacrificio’ più accettabile. Sondaggio ‘stravinto’ da McKennie, che appare ormai un giocatore poco funzionale al progetto e votato da ben il 57,4% dei partecipanti. Bentancur invece ha raccolto il 22,2% delle preferenze, mentre Kulusevski il 20,4%. Sia l’uruguaiano che lo svedese appaiono insomma ancora utili.