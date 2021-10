In casa Juventus arriva l’annuncio di Luciano Moggi sul prossimo colpo di calciomercato, le ultime tra Vlahovic e Icardi

Luciano Moggi ha fatto il punto sul mercato della Juventus. Parlando delle prospettive in vista di gennaio, l’ex dirigente si è espresso in modo chiaro: “Locatelli è un buon giocatore che migliora con la sua presenza le prestazioni di Rabiot e Bentancur – spiega ai microfoni di ‘Juventibus’ – Da solo non basta per rendere il centrocampo della Juventus competitivo su tutti i fronti. Manuel non è un giocatore pensante, da ultimo passaggio. Sa interdire bene, sa toccare bene la palla, ma alla Juve serve altro. Penso che la società interverrà sul mercato la prossima estate”.

Calciomercato Juventus, annuncio di Moggi su Icardi e Vlahovic

Moggi ha proseguito la sua disamina: “Il mercato della Juventus si farà l’anno prossimo. Nessun arrivo previsto nel mercato di gennaio. L’obiettivo della società è un attaccante d’aria. Il classico centravanti di peso. Non sarà però il tanto chiacchierato Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina non rientra nei piani della società. Più probabile un profilo alla Icardi. Tipologia di attaccante che adesso serve alla Juve”.