“È una ruota di scorta”: critiche sul possibile colpo della Juventus

Calciomercato Juventus: un possibile colpo in entrata finisce al centro delle critiche

Vlahovic e Icardi. Sono i due nomi destinati ad infiammare le prossime sessioni di calciomercato in casa Juventus. La società bianconera è alla ricerca di un nuovo attaccante, e in prima fila ci sono i due centravanti di Fiorentina e PSG. Il gioiello serbo, come raccontato da Calciomercato.it, potrebbe lasciare Firenze già a gennaio dopo la rottura con il club viola. L'ex Inter, invece, sta trovando sempre meno spazio nel PSG di Messi.

Calciomercato Juventus, Icardi stroncato: “Non gioca mai”

Icardi, però, non convince ed è finito al centro delle critiche. Intervenuto a ‘Radio Radio’, Furio Focolari si è espresso così sull’ex capitano dell’Inter: “Mauro Icardi ormai è una ruota di scorta, noi ci ricordiamo l’Icardi dell’Inter che faceva tanti gol. Ma sono tre anni che non gioca mai. Nelle ultime due stagioni ha una media di 20 partite a stagione con 12 gol nella prima e 7 nella seconda: sono quelli che ci aspetteremmo da Pinamonti… Poi non ci scordiamo che non te lo regalerebbero: minimo devi spendere 30 milioni e io per Icardi non ce li spenderei. Serve un centravanti e l’ideale per me è Vlahovic“.