Nations League, Belgio-Francia 2-3: Theo Hernandez la ribalta al 90′!

Belgio-Francia 2-3, seconda semifinale clamorosa di Nations League: i francesi risalgono da 0-2, gol vittoria di Theo Hernandez al fotofinish.

Seconda semifinale di Nations League stupenda allo Stadium di Torino tra Belgio e Francia. Dominano i Diavoli Rossi nel primo tempo e sul 2-0 mettono le mani sul match, ma i campioni del Mondo recuperano nella ripresa e vincono all’ultimo respiro con un gran gol del milanista Theo Hernandez.

Ritmi altissimi e giocate favolose da subito, il Belgio azzanna subito il match e Lloris deve compiere un miracolo su De Bruyne. C’è solo la squadra di Martinez, che spinge e piazza un uno-due tremendo nel finale di tempo: prima Carrasco, poi Lukaku inceneriscono Lloris sul suo palo. La Francia ritorna in campo con un’altra faccia nella ripresa e la rimette a posto con una grande girata mancina di Benzema e con un rigore di Mbappe. Finale a tutta da entrambe le parti: Lloris miracolo su De Bruyne, Courtois si supera su Tchouameni. Mbappe spreca il match ball, Lukaku va a segno ma il Var annulla per fuorigioco. Pogba non trova il jolly su punizione centrando la traversa, l’ultima parola è del diagonale mancino di Hernandez che porta la Francia in finale contro la Spagna. Il Belgio giocherà la finalina con l’Italia domenica pomeriggio.

BELGIO-FRANCIA 2-3: 37′ Carrasco (B), 41′ Lukaku (B), 62′ Benzema (F), 69′ Mbappe rig. (F), 90′ T. Hernandez (F)