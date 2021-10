Donnarumma rompe il silenzio dopo la serata da incubo: “A testa alta”

Serata da dimenticare ieri sera contro la Spagna per Gianluigi Donnarumma: la risposta social dell’ex portiere del Milan

Fischiato per tutta la partita per il suo addio al Milan e il passaggio in estate al Paris Saint-Germain. Serata da dimenticare per Gianluigi Donnarumma quella di San Siro con la Spagna, con il portiere azzurro bersagliato dai tifosi assiepati sulle tribune dell’impianto milanese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Tante polemiche per l’atteggiamento contro Donnarumma, con l’estremo difensore del PSG ad intervenire direttamente sulla serata e la sconfitta dell’Italia contro le ‘Furie Rosse’ di Luis Enrique: “Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi“, ha postato l’ex estremo difensore del Milan su Twitter.