Coronavirus, GIMBE: “Incrementi modesti di nuovi vaccinati in tutte le fasce d’età”

Coronavirus: consueto report settimanale della Fondazione GIMBE. Continua la discesa dei nuovi casi, le ultime sulle vaccinazioni

La Fondazione GIMBE ha pubblicato il consueto monitoraggio relativo alla settimana 29 settembre-5 ottobre 2021. Si registra, rispetto alla settimana precedente, una diminuzione di nuovi casi (21.060 vs 23.159) e decessi (311 vs 386). In calo anche i casi attualmente positivi (90.299 vs 98.872), le persone in isolamento domiciliare (86.898 vs 94.995), i ricoveri con sintomi (2.968 vs 3.418) e le terapie intensive (433 vs 459).

Per quanto riguarda i vaccini, si legge nel report, “le coperture vaccinali per fascia di età con almeno una dose di vaccino sono molto variabili: dal 96,7% degli over 80 al 70,4% della fascia 12-19. In generale, rispetto alla settimana precedente, si registrano incrementi modesti“.