Il governo dice sì all’aumento della capienza degli stadi

Il Consigli dei Ministri ha varato il decreto che aumenta la capienza degli stadi: la nuova normativa in vigore dall’11 ottobre

Novità in arrivo per gli appassionati di calcio dall’11 ottobre. E’ questa la data decisa dal Governo per l’entrata in vigore del nuovo decreto varato quest’oggi che aumenta la capienza degli stadi. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di salire fino al 75% della normale capienza in zona bianca, mentre nei palazzetti dello sport che potranno arrivare al 60%. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Buone notizia dal Consiglio dei Ministri arrivano anche per teatro, cinema e luoghi di cultura: per tutti la capienza sarà al 100%, mentre le discoteche potranno riaprire al 50% se dotate di impianti di areazione idonei.