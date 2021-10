Calciomercato Juventus, è in cima alla lista di Cherubini: possibile assalto a gennaio

Calciomercato Juventus: un obiettivo è in cima alla lista di Cherubini. Possibile assalto già a gennaio: tutti i dettagli

Aurelien Tchouameni. È il nome in cima alla lista della Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato per rinforzare il centrocampo. A riportarlo è ‘Tuttosport’: per il gioiello francese del Monaco potrebbe essere fatto un tentativo già a gennaio. Molto dipenderà dalle uscite e, in questo senso, i due nomi più caldi sono quelli di Ramsey e McKennie. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In caso di cessione di almeno uno dei due la dirigenza bianconera affonderà subito il colpo per il centrocampista classe 2000. La sua valutazione, però, sfiora già i 35-40 milioni di euro.