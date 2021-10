Potrebbero esserci delle novità nell’attacco della Juventus per la prossima stagione. Gli utenti di Calciomercato.it ‘consigliano’ la cessione del centravanti alla dirigenza bianconera

La Juventus si interroga sul futuro di Alvaro Morata al termine di questa stagione. L’ultima estate la ‘Vecchia Signora’ ha rinnovato il prestito dall’Atletico Madrid dell’attaccante spagnolo, che però non sta convincendo del tutto critica e tifosi dopo il suo ritorno nell’agosto 2020 a Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

In questo scenario, gli utenti di Calciomercato.it non hanno dubbi sulla ‘sorte’ che dovrebbe toccare all’ex attaccante di Real Madrid e Chelsea. Nel sondaggio lanciato sulla nostra pagina ufficiale Twitter, la stragrande maggioranza ha votato infatti per l’addio definitivo di Morata e dunque sul mancato riscatto da parte della Juve.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚪️⚫️ La #Juventus ha già speso 20 milioni per #Morata, in questi due anni. Adesso si aspetta la decisione più importante. Cosa dovrebbe fare la Vecchia Signora sul #calciomercato? VOTA, RT e COMMENTA 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 7, 2021

Quasi il 57% consiglia alla dirigenza bianconera di privarsi dello spagnolo, solo l’11% invece di riscattarlo alla cifra già prefissata con l’Atletico di 35 milioni di euro. Il 28% lo vorrebbe riscattare invece con lo sconto, infine soltanto il 4% suggerisce di acquisirne il cartellino per poi cederlo sul mercato. Con l’eventuale partenza di Morata, la Juventus risparmierebbe anche i quasi 6 milioni di euro d’ingaggio che la punta classe ’92 percepisce alla Continassa.