Juventus, ‘quotato’ il piano B in caso di addio di Allegri

Massimiliano Allegri risale con la Juventus dopo un avvio difficile, ma si pensa già al futuro per i bianconeri: il nome del possibile erede.

La Juventus si sta riorganizzando dopo un brutto avvio di stagione. I bianconeri si sono riscattati in campionato con tre vittorie di fila e in Europa hanno conquistato la vetta del girone con il successo di prestigio con il Chelsea. Allegri può lavorare con maggiore serenità e il big match contro la Roma dirà di più sulle possibilità di una rimonta in chiave scudetto. Ma il distacco dalla vetta resta importante e bisognerà capire quale sarà il destino del tecnico livornese, in caso di fallimento dell’obiettivo.

Juventus, se va via Allegri il favorito è Zidane

‘Agipronews’ riporta le quote dei bookmakers in caso di cambiamenti in panchina tra i bianconeri al termine della stagione. Il favorito è Zinedine Zidane, bancato a 9,00. Il francese è a riposo dopo l’addio al Real Madrid e la sensazione è che per la sua prossima avventura sceglierà i torinesi, o la sua nazionale. Quote decisamente maggiori per il ritorno degli altri grandi ex Antonio Conte (33,00), Alessandro Del Piero (33,00) e Fabio Cannavaro (50,00).