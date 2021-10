CMIT TV | TG mercato e Speciale Nazionale: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 per parlare dell’impegno della Nazionale contro la Spagna

Torna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. Come sempre, a partire dalle ore 14, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie. Vi daremo tutti gli aggiornamenti in vista della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna, con occhi puntati su Donnarumma. Commenteremo anche il caso del giorno, relativo a Dusan Vlahovic: sul talento della Fiorentina c’è l’ombra della Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Alessio Lento. Inoltre avremo con noi anche Fabrizio Biasin, ospite fisso della CMIT TV, e come ospite ci sarà Luca Bianchin della ‘Gazzetta dello Sport’.