La Figc risponde a Lotito: “Basta mistificazioni”

,Dopo la lettera del presidente Lotito, la Figc ha risposto al presidente della Lazio: “Basta mistificazioni” la replica federale

Dopo la lettera di diffida inviata dal presidente della Lazio Claudio Lotito al numero uno della Figc Gabriel Gravina, è arrivata la replica non ufficiale della Figc. A riportarla è ‘ansa.it’ che cita le dichiarazioni di una fonte qualificata della Federcalcio: “Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La stessa fonte ha poi aggiunto che c’è “stupore nell’apprendere di come nelle ricostruzioni di Lotito e dei suoi avvocati si parli in maniera erronea di deferimento, eludendo in maniera artata il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport“. Lì dove, conclude la fonte è “scritto chiaramente che l’aver schierato un calciatore positivo in campo e uno in panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi”.