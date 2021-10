Le probabili formazioni di Italia-Spagna, semifinale di Nations League: le scelte di Mancini e Luis Enrique per la sfida di San Siro

Torna in campo l'Italia questa sera nella Final Four di Nations League contro la Spagna. La semifinale di San Siro metterà in palio la finalissima della competizione, con gli Azzurri che ritrovano le 'Furie Rosse' dopo la semifinale di Euro 2020 vinta ai rigori.

Consueto 4-3-3 per Mancini senza centravanti di ruolo: Insigne partirà da falso nueve, con Chiesa e Pellegrini a completare il tridente dei campioni d’Europa. In mediana spazio al trio titolare Barella, Jorginho e Verratti, mentre a guidare la difesa davanti a Donnarumma ci sarà la coppia Bonucci-Chiellini, con Di Lorenzo ed Emerson sulle corsie esterne. Defezioni in attacco anche per la Spagna, senza lo juventino Morata: Luis Enrique darà spazio a Oyarzabal nel trio d’attacco con Ferran Torres e Sarabia.

Nations League, le probabili formazioni di Italia-Spagna

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. Ct Mancini

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Merino; Sarabia, Oyarzabal, Ferrano Torres. Ct Luis Enrique