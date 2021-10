Italia-Spagna, Emerson: “Complimenti a loro, dobbiamo ammirarli”

Anche Emerson Palmieri ha parlato della sconfitta contro la Spagna, facendo però i complimenti agli avversari

L’Italia cade dopo 37 partite senza sconfitta contro una grande Spagna. L’amarezza per il risultato è tanta, soprattutto per il rosso a Bonucci, ma anche la consapevolezza per la prestazione importante degli avversari. Lo hanno riconosciuto tutti i protagonisti azzurri nel postpartita, compreso Emerson Palmieri: “Complimenti a loro, abbiamo fatto una grande partita. In parità numerica abbiamo fatto bene, ma dobbiamo riconoscere le qualità dei nostri avversari”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’italobrasiliano ha parlato a ‘Rai Sport’: “Loro hanno fatto una grande partita, poi hanno avuto un uomo in più. Dopo 37 partite abbiamo perso, può succedere. Ora guardiamo alla prossima. Gavi? Non lo conoscevo prima di stasera, ha fatto una grande partita, ha un potenziale enorme. La Spagna dobbiamo ammirarla anche, giocano un calcio bello da vedere. Abbiamo fatto il nostro, quello che dovevamo fare, ma alla fine abbiamo perso”.