Italia-Spagna, social scatenati su Donnarumma: tifosi divisi

Il primo tempo di Italia-Spagna è stato caratterizzato dai fischi assordanti a Donnarumma: i social sono divisi, ma scatenati

Italia-Spagna non sta deludendo le aspettative a livello di spettacolo ed emozioni. Un match però cominciato con i fischi annunciati a Gianluigi Donnarumma, coperto di ‘buu’ già dalla lettura delle formazioni. I tifosi rossoneri stasera a ‘San Siro’ non hanno risparmiato il classe ’99 del PSG, non perdonandogli quello che per loro è stato un vero e proprio tradimento. Un trattamento decisamente complicato da affrontare, già per preventivato e immaginabile dopo lo striscione apparso ieri a Milano. Ogni volta che tocca il pallone, Donnarumma viene fischiato, sottolineato nel corso del match anche dai telecronisti. E l’ex Milan ha rischiato anche la papera clamorosa che poteva costare lo 0-2, salvato dal palo e da Bonucci. E sui social non hanno perso tempo, non risparmiando proprio nessuno. Anche se in tanti hanno invece difeso il portiere azzurro.

“E comunque una percentuale dei fischi per Donnarumma va a Raiola”, “Ok tutto, ma i fischi su Gigio sono irrispettosi, questa è la NAZIONALE! Il campionato deve rimanere fuori. Maleducazione a livelli estremi”, alcuni dei commenti a (parziale) difesa del giocatore del PSG. Altri invece sono dell’opinione opposta: “Se Donnarumma non vuole fischi gli conviene comprare tutti i 37mila biglietti disponibili e invitare gli amici, sarà il male di uno stipendio”, “Se entrava quella palla sulla papera andavo a dormire con il sorriso a trentasei denti”.



