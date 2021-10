Federico Chiesa commenta la sconfitta amara con la Spagna, arrivata dopo una prestazione condizionata da alcuni errori madornali

Ancora una volta, Federico Chiesa è stato il migliore in campo per l’Italia, decisivo anche sul gol poi rivelatosi inutile per gli Azzurri. Il giocatore della Juventus ha commentato la sconfitta con la Spagna in semifinale di Nations League: “Abbiamo perso dopo tante partite, abbiamo fatto il record mondiale. Ci stava, poteva arrivare, è arrivata stasera, merito alla Spagna che ha fatto una grandissima partita. Potevamo essere più cinici, ma la Spagna ha meritato a livello di gioco. Ci portiamo a casa il fatto di correre sempre e dare tutto fino alla fine per noi e per la squadra. La prima sconfitta non ci ferma, ora riportiamo la Nazionale a vincere partite e altri trofei. Certo in 10 è dura, ma quando sei 11 contro 11 la partita può sempre cambiare, il rosso è stata una mazzata. Poi non abbiamo fatto gol su quella ripartenza e abbiamo subito un gol evitabile a fine primo tempo. La Spagna è tornata in campo più tranquilla”.

Chiesa commenta anche l’espulsione a Bonucci: “Per me è molto severa. In campo internazionale non ho mai visto una cosa così, il primo giallo non c’era. Siamo scivolati sul campo, capita di sbagliare ma il giallo è stato gratuito. Il capitano poi ha questo diritto di andare a parlare con l’arbitro. È la prima volta che mi capita in campo internazionale di veder due gialli troppo semplici”.