Italia-Spagna, Bernardeschi nel mirino: “È inguardabile!”

Italia Spagna: Federico Bernardeschi, schierato falso nove da Mancini, finisce nel mirino dei tifosi. Le reazioni social

Partita da dimenticare per Federico Bernardeschi, schierato falso nove da Mancini nella semifinale di Nations League contro la Spagna. Il giocatore della Juventus ha sofferto il ruolo affidatogli anche da Allegri contro il Chelsea, ed è stato subito sostituito dal ct ad inizio ripresa, anche per correre ai ripari dopo l’espulsione di Leonardo Bonucci. Una prova insufficiente finita nel mirino dei tifosi azzurri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Bernardeschi e anche Insigne sono stati criticati duramente sui social. Ecco alcuni dei tweet raccolti da Calciomercato.it:

Inguardabile Bernardeschi — Mariangela_8 (@__Mari92) October 6, 2021

Insigne e Bernardeschi due sciagure indicibili. #ItaliaSpagna — Gabba Pi (@GabrielePaoli21) October 6, 2021

Quanto è dannoso bernardeschi — Davide Campione d’Europa (@dade494) October 6, 2021

Certo se contiamo su insigne e bernardeschi per segnare stamo freschi #ItaliaSpagna — Jèssica è il mio alter ego coatto (@cinnamoonbearr) October 6, 2021

Mancini sposta Bernardeschi sulla fascia. Un altro paio di metri ed è fatta.#ItaliaSpagna #NationsLeague #ITASPA — Unfair Play (@unfair_play) October 6, 2021