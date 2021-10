Psg, svolta nel futuro di Mbappe: la rivelazione della mamma

Parla la mamma di Kylian Mbappe. Fayza Lamari fa il punto della situazione sul futuro del figlio, che può rinnovare con il Psg

Kyilian Mbappe è certamente il calciatore più importante che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come è ben noto, l’attaccante francese negli ultimi giorni di agosto ha provato a trasferirsi al Real Madrid ma senza successo, per via del muro innalzato dal Psg.

Tutto lascia pensare – vista la volontà del calciatore – che l’addio al club francese sia stato solo rimandato ma le ultime dichiarazioni della madre, Fayza Lamari, a Le Parisien, disegnano tutto un altro scenario: “In questo momento stiamo parlando con il PSG e tutto sta andando bene – afferma mamma Mbappe – Ieri sera ho parlato con Leonardo. Se raggiungeremo una soluzione? Una cosa è chiara, darà tutto fino alla fine per vincere la Champions… Kylian deve essere felice. Se è triste, te lo può dire, me ne andrò. E ce lo dice spesso (ride, ndr.). Con Kylian tutto può cambiare da un giorno all’altro”.