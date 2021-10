CMIT TV | TG mercato e Speciale Nazionale: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 per parlare di Nazionale ma anche di calciomercato

Torna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. Come sempre, a partire dalle ore 19, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie. Vi daremo tutti gli aggiornamenti in vista del match della Nazionale italiana contro la Spagna. Si giocherà a San Siro, dove farà ritorno Gianluigi Donnarumma. Si parlerà anche delle big del campionato di Serie A e ovviamente di tanto calciomercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Francesco Iucca, affiancato dal nostro Maurizio Russo e Mario Petillo. Inoltre, avremo con noi, come ospiti, Luciano Capponi, presidente del Monterosi Tuscia, e Alessandro Jacobone.