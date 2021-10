Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 per parlare del prossimo turno di Serie A



Torna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. Come sempre, a partire dalle ore 14, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie. Vi daremo tutti gli aggiornamenti in vista della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna e non solo. Commenteremo anche il caso del giorno, relativo a Dusan Vlahovic: sul talento della Fiorentina c’è l’ombra della Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Fabio Tarantino, affiancato dal nostro Mirko Calemme e da Marco Deiana. Come ospiti ci saranno l’ex portiere dell’Inter Luca Castellazzi e la giornalista Francesca Bandinelli.