CM.IT | Lo Spezia su Mirante: incassata la disponibilità del portiere

Lo Spezia ha la peggior difesa del campionato con 19 reti subite, sta pensando d’intervenire sul mercato degli svincolati contattando Antonio Mirante, un profilo esperto ex Roma.

Tre sconfitte consecutive contro Juventus, Milan e Verona incassando nove gol, in media tre a gara. È complicato per lo Spezia di Thiago Motta salvarsi con questo rendimento, allora il club ligure sta pensando di trovare qualche soluzione. Si parte dalla ricerca di un portiere esperto sul mercato degli svincolati. Zoet non ha pienamente convinto, lo Spezia valuta l’usato sicuro, un portiere esperto che fino a qualche mese fa difendeva spesso la porta della Roma.

Si tratta di Antonio Mirante che nella sua Castellammare di Stabia si sta allenando anche da solo in attesa di un’opportunità. Dopo l’infortunio di Meret, il suo nome è stato accostato al Napoli ma poi il club di De Laurentiis ha deciso di non ricorrere più ad uno svincolato. Meret ha recuperato e Ospina sta fornendo ottime garanzie.

Lo Spezia incassa la disponibilità di Mirante, trattativa in corso

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, lo Spezia ha incassato la disponibilità di Antonio Mirante che sarebbe pronto a trasferirsi per questa nuova avventura. Vi abbiamo già raccontato del sondaggio per Mirante nella giornata di domenica, i contatti si sono intensificati con il sì dell’estremo difensore stabiese. Il portiere ex Roma ha il desiderio di tornare a giocare e sarebbe felice di farlo in serie A, nelle ultime battute del mercato estivo ha rifiutato una proposta dalla B che non lo convinceva abbastanza.

Tocca allo Spezia prendere la decisione definitiva, se puntare ancora su Zoet dandogli fiducia dopo i disastri di Verona o mettersi in casa un’alternativa di grande esperienza. Mirante attende la telefonata che può allungargli la carriera, è pronto a rimettere i guanti e tornare a parare, con la missione di aiutare lo Spezia a salvarsi. È in forma, pronto, nella scorsa stagione alla Roma ha collezionato 15 presenze tra campionato ed Europa League.