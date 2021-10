Allegri criticato: “Juventus deludente, non andrà in Champions”

Nonostante le vittorie, arrivano nuove critiche dirette ad Allegri: “Pensa solo a difendersi, così non andrà nemmeno in Champions League”

I bianconeri sono tornati a vincere, subendo il minimo sindacale. Nell’ultima settimana sono arrivati due successi pesanti che, non a caso, hanno in comune il risultato finale: 1-0 contro il Chelsea e 0-1 contro il Torino. Massimiliano Allegri ha sistemato la fase difensiva, come precetto fondamentale per tornare a macinare punti. La filosofia del tecnico livornese, però, non piace certo a tutti: anzi, arrivano nuove critiche rivolte alla Juventus targata Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Cassano ancora contro Allegri: “La Juventus è la squadra che mi ha deluso di più. Così non arriverà in Champions”

Intervenuto come di consueto alla ‘BoboTv’, Antonio Cassano ha continuato la sua personale crociata contro la filosofia di gioco adottata dai bianconeri sotto la guida di Massimiliano Allegri. “La squadra che mi ha deluso di più in questo inizio di campionato è la Juventus“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

FantAntonio, poi, motiva la sua affermazione: “È vero che ha vinto il Derby, ma gioca male. Non ha nulla, né un’idea né un’identità, pensa solamente a difendersi”. L’ex fantasista, infine, avverte il tecnico livornese sui possibili rischi a cui andrebbe in corso a suo avviso: “Se continuerà in questo modo non arriverà nemmeno in Champions League”.