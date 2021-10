Cresce l’attesa per la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna di domani sera: ‘San Siro’ sold out. Parla anche Bernardeschi

I tifosi italiani sognano un’altra notte azzurra. Domani sera a San Siro c’è lo scontro con la Spagna, remake della semifinale di Euro 2020 vinta dalla nostra Nazionale ai rigori. In palio c’è la finale di Nations League, che si sta svolgendo in questa fase conclusiva proprio nel nostro paese tra Milano e Torino. Intanto San Siro ha risposto presente, quasi tre anni dopo l’ultima gara giocata in questo stadio: domani ci sarà infatti il tutto esaurito. Alla chiusura della vendita dei biglietti, a 48 ore dal calcio d’inizio, sono stati acquistati tutti i 37mila tagliandi, nei limiti del 50% della capienza. A renderlo noto è la stessa Figc, che aggiunge come siano invece ancora disponibili i tagliandi sia per l’altra semifinale tra Belgio e Francia, che per le due finali di domenica (c’è anche il terzo e quarto posto).

Alla vigilia del match con la Spagna di Luis Enrique sono arrivate anche le parole di Federico Bernardeschi ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale: “Il rigore tirato con la Spagna? Emozioni fortissime. Ogni partita ha una storia a parte. Sarà una semifinale come all’Europeo, ci faremo trovare pronti e il mister preparerà al meglio queste partite. All’Europeo loro sono stati la squadra che ci ha messo più in difficoltà sul piano del gioco – prosegue il giocatore della Juventus -, fino a quel momento avevamo sempre dominato con il gioco e invece loro ci hanno messo in difficoltà. Ma abbiamo dimostrato quanto siamo cresciuti in questi tre anni. Il cammino non va solo visto all’Europeo, ma da quando è iniziato questo ciclo con il mister, credo si siano fatti passi da gigante. San Siro ci può dare una carica in più. Sarebbe fondamentale dare continuità alla vittoria degli Europei”.